Covid, scoperti a Napoli e Caserta medici e sanitari non vaccinati al lavoro (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono in totale, in tutta Italia, 281 i medici e i sanitari non vaccinati scoperti regolarmente al lavoro da un blitz dei Nas: anche in Campania. I Carabinieri del NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, hanno controllato presso 1.609 strutture e centri sanitari pubblici 4.900 posizioni relative a medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri, fisioterapisti

