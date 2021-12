(Di venerdì 3 dicembre 2021) I carabinieri del Nas hanno scoperto 281antiirregolarmente al. La scoperta nell’ambito di una campagna di verifiche, d’intesa con il ministero della Salute, sul rispetto dell’obbligo vaccinale per le figure “esercenti le professionie” e “operatori di interesseo”. In particolare, i servizi sono finalizzati ad individuare i professionisti, sia in ambito pubblico che in regime di attività libero professionale presso studi e ambulatori privati, che continuano ad esercitare l’attività, sebbene privi di vaccinazione anti-. Ad oggi, nel corso di controlli presso 1.609 strutture e centripubblici e privati sono state verificate circa 4.900 posizioni ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, scoperti 281 medici e sanitari al lavoro senza #vaccino: l'operazione del Nas. - EmMicucci : RT @Adnkronos: #Covid, scoperti 281 medici e sanitari al lavoro senza #vaccino: l'operazione del Nas. - robreg1 : RT @Adnkronos: #Covid, scoperti 281 medici e sanitari al lavoro senza #vaccino: l'operazione del Nas. - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Covid, scoperti 281 medici e sanitari al lavoro senza #vaccino: l'operazione del Nas. - Alessan76682264 : RT @Adnkronos: #Covid, scoperti 281 medici e sanitari al lavoro senza #vaccino: l'operazione del Nas. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scoperti

Adnkronos

Complice il freddo ed il maltempo dei giorni scorsi torna a crescere l'emergenza sanitaria danella nostra regione dove, nelle ultime ore, sono statiben 600 nuovi contagi con 5.230 ...... come forze dell'ordine o insegnanti, ed ora rischiano di trovarsi "" non essendo inseriti ...per le professioni sanitarie (le uniche che avevano già l'obbligo alla vaccinazione anti -...In Australia è stato registrato oggi il primo caso di variante Omicron del Covid trasmesso localmente. Si tratta di uno studente di Sydney che non è mai stato all’estero né ha legami con persone che h ...Domani sarà intitolato il centro ascolto Aima di Castelfiorentino (Associazione italiana malattia alzheimer) alla memoria di Paola Alfaioli, scomparsa un anno fa in seguito alle complicanze del Covid.