Covid Repubblica Ceca, vaccino obbligatorio per chi ha più di 60 anni (Di venerdì 3 dicembre 2021) vaccino anti Covid, il ministro della Salute della Repubblica Ceca, Vojtech Zdroj, ha annunciato un decreto per rendere obbligatoria la vaccinazione per le persone di più di 60 anni e per una serie di professioni, tra cui medici, poliziotti, pompieri, medici di ambulanze. Il decreto, che verrà pubblicato la prossima settimana, entrerà in vigore a marzo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

