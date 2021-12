Covid: Renzi, 'Merkel loda Italia, grazie Figliuolo e Draghi' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Angela Merkel dice: quanto vorrei che sui vaccini la Germania fosse come l'Italia. Io dico: grazie Figliuolo, grazie Draghi. Ricorderemo il 2021 come l'anno della svolta: ne valeva la pena". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi, Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Angeladice: quanto vorrei che sui vaccini la Germania fosse come l'. Io dico:. Ricorderemo il 2021 come l'anno della svolta: ne valeva la pena". Lo scrive su Twitter Matteo

Advertising

TV7Benevento : Covid: Renzi, 'Merkel loda Italia, grazie Figliuolo e Draghi'... - Mirandola59 : RT @ohitsjustAle: A sx il 2018. A dx fine 2021. In mezzo l'incarico di PdC, i rapporti con Salvini, la gestione della crisi più grave per i… - giusnico19511 : @adowasser Perché abbini il covid con renzi. Renzi è un essere contagioso ma non è un virus,è peggio. - elvise1657 : RT @TIZIANAPOESIA: no al proprietario interessano solo gli ascolti per raccolta pubblicitaria,gli argomenti che tirano sono il Covid e Mat… - qfckxq : @matteorenzi Caro Renzi, fare del sarcasmo alle persone che si ammalano di Covid non è leale, dare giudizi è maledu… -