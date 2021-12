Covid: primario Niguarda Milano, 'aumentano ricoveri intensiva, 80% non vaccinati' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Milano, 3 dic. (Adnkronos) - "Il numero di ricoverati in terapia intensiva in Lombardia sta aumentando, parliamo di 7-10 pazienti al giorno". Lo afferma Roberto Fumagalli, direttore della terapia intensiva dell'ospedale Niguarda di Milano, contattato dall'Adnkronos. "Contestualmente - sottolinea - stanno per essere attivati tutti gli hub ai quali si faceva riferimento nella delibera regionale, circa 18. Ciascuno ha a disposizione circa 8 posti letto. Abbiamo ancora posti letto disponibili, non molti, per altri eventuali pazienti". Tutti gli ospedali lombardi, rimarca il primario "stanno aprendo letti per pazienti di degenza ordinaria Covid". A impensierire Fumagalli è anche la nuova variante Omicron "Preoccupazione c'è - afferma - i numeri aumentano e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021), 3 dic. (Adnkronos) - "Il numero di ricoverati in terapiain Lombardia sta aumentando, parliamo di 7-10 pazienti al giorno". Lo afferma Roberto Fumagalli, direttore della terapiadell'ospedaledi, contattato dall'Adnkronos. "Contestualmente - sottolinea - stanno per essere attivati tutti gli hub ai quali si faceva riferimento nella delibera regionale, circa 18. Ciascuno ha a disposizione circa 8 posti letto. Abbiamo ancora posti letto disponibili, non molti, per altri eventuali pazienti". Tutti gli ospedali lombardi, rimarca il"stanno aprendo letti per pazienti di degenza ordinaria". A impensierire Fumagalli è anche la nuova variante Omicron "Preoccupazione c'è - afferma - i numerie ...

