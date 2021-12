Covid oggi Valle d’Aosta, 48 contagi e un morto: bollettino 3 dicembre (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 48 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 3 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. I positivi attuali sono 721, di cui 695 in isolamento domiciliare, 24 ricoverati in ospedale e due in terapia intensiva. Da ieri sono guarite 64 persone. Con il decesso di oggi salgono a 480 le persone morte, risultate positive al virus da inizio epidemia in Valle d’Aosta. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 48 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 32021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento a un altro. I positivi attuali sono 721, di cui 695 in isolamento domiciliare, 24 ricoverati in ospedale e due in terapia intensiva. Da ieri sono guarite 64 persone. Con il decesso disalgono a 480 le persone morte, risultate positive al virus da inizio epidemia in. L'articolo proviene da Italia Sera.

