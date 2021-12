Covid oggi Toscana, 709 contagi: bollettino 3 dicembre (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 709 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 dicembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani via social. “I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 709 su 31.631 test di cui 10.607 tamponi molecolari e 21.024 test rapidi”, si legge. “Sale il tasso dei nuovi positivi, che passa da 1,75% di ieri (6,3% sulle prime diagnosi) a 2,24% oggi (7,2% sulle prime diagnosi)”, aggiunge. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 709 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19 anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani via social. “I nuovi casi diregistrati insono 709 su 31.631 test di cui 10.607 tamponi molecolari e 21.024 test rapidi”, si legge. “Sale il tasso dei nuovi positivi, che passa da 1,75% di ieri (6,3% sulle prime diagnosi) a 2,24%(7,2% sulle prime diagnosi)”, aggiunge. L'articolo proviene da Italia Sera.

