Covid oggi Sicilia, 836 nuovi contagi: bollettino 3 dicembre (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 836 i nuovi contagi da Coronavirus oggi venerdì 3 dicembre in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti, di cui solo uno verificatosi oggi e gli altri nei giorni precedenti, portando il numero complessivo delle vittime a 7.223 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 26.359 tamponi tra molecolari e antigenici. Nell’isola gli attuali positivi salgono a quota 12.822. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 311, mentre si trovano in terapia intensiva 45 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 177 a Palermo, 182 a Catania, 193 a Messina, 31 a Ragusa, 29 a Trapani, 77 a Siracusa, 50 a Caltanissetta, 69 ad Agrigento ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 836 ida Coronavirusvenerdì 3in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti, di cui solo uno verificatosie gli altri nei giorni precedenti, portando il numero complessivo delle vittime a 7.223 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 26.359 tamponi tra molecolari e antigenici. Nell’isola gli attuali positivi salgono a quota 12.822. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 311, mentre si trovano in terapia intensiva 45 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale deicasi: 177 a Palermo, 182 a Catania, 193 a Messina, 31 a Ragusa, 29 a Trapani, 77 a Siracusa, 50 a Caltanissetta, 69 ad Agrigento ...

