Covid oggi Liguria | 579 contagi e 2 morti | bollettino 3 dicembre

Sono 579 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, venerdì 3 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono guarite 261 persone. Al momento in Liguria ci sono 4.884 positivi. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 274, Imperia a 139, Savona a 85 e La Spezia a 65.

