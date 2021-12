Covid oggi Italia, incidenza ancora in salita: Rt a 1.20 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Covid in Italia, secondo i dati del report Iss di oggi, l’incidenza continua ad aumentare con 155 contagi per 100mila abitanti. Rt nazionale a 1.20 ancora sopra la soglia epidemica, in forte aumento i nuovi casi non associati a catene di trasmissione mentre sale il tasso di occupazione delle terapie intensive e i ricoveri. 20 le Regioni e province a rischio moderato, 1 regione a rischio basso. Diminuiscono invece i casi rilevati con tracciamento dei contatti. “L’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 155 per 100mila abitanti (26 novembre-2 dicembre) contro 125 per 100mila abitanti (19-25 novembre), dati flusso ministero Salute”. E’ quanto rileva l’Istituto superiore di sanità (Iss) nel report con i dati principali del monitoraggio della cabina di Regia. L’Rt ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021)in, secondo i dati del report Iss di, l’continua ad aumentare con 155 contagi per 100mila abitanti. Rt nazionale a 1.20sopra la soglia epidemica, in forte aumento i nuovi casi non associati a catene di trasmissione mentre sale il tasso di occupazione delle terapie intensive e i ricoveri. 20 le Regioni e province a rischio moderato, 1 regione a rischio basso. Diminuiscono invece i casi rilevati con tracciamento dei contatti. “L’settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 155 per 100mila abitanti (26 novembre-2 dicembre) contro 125 per 100mila abitanti (19-25 novembre), dati flusso ministero Salute”. E’ quanto rileva l’Istituto superiore di sanità (Iss) nel report con i dati principali del monitoraggio della cabina di Regia. L’Rt ...

