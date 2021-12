Covid oggi Italia, in 4 Regioni terapie intensive sopra soglia critica (Di venerdì 3 dicembre 2021) Covid in Italia, al 2 dicembre quattro Regioni hanno superato la soglia critica del 10% dell’occupazione di posti letto in terapia intensiva da parte di pazienti Covid: Friuli (15%), Umbria (11%), Veneto ( 11%) e Provincia autonoma di Bolzano (14%). E’ quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) che evidenzia, in generale, una curva stabile a livello nazionale (8%) con una certa disomogeneità regionale. Per l’occupazione delle terapie intensive tre Regioni – Liguria, Marche e Lazio – sono sulla soglia del 10%. E sono sempre 3 le Regioni che, invece, hanno superato il limite del 15% previsto invece per i ricoveri in area non ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021)in, al 2 dicembre quattrohanno superato ladel 10% dell’occupazione di posti letto in terapia intensiva da parte di pazienti: Friuli (15%), Umbria (11%), Veneto ( 11%) e Provincia autonoma di Bolzano (14%). E’ quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) che evidenzia, in generale, una curva stabile a livello nazionale (8%) con una certa disomogeneità regionale. Per l’occupazione delletre– Liguria, Marche e Lazio – sono sulladel 10%. E sono sempre 3 leche, invece, hanno superato il limite del 15% previsto invece per i ricoveri in area non ...

