Covid oggi Italia, 17.030 contagi e 74 morti: bollettino 3 dicembre (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 17.030 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, venerdì 3 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 74 morti. Tasso di positività al 2,89%. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 588.445 tamponi con un tasso di positività del 2,89%. Attualmente sono ricoverati con sintomi 5.385 pazienti, 87 in più da ieri, mentre sono 708 in terapia intensiva, 10 in più da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 9.658 persone. SARDEGNA – Sono 189 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 dicembre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 17.030 i nuovida Coronavirus in, venerdì 32021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 74. Tasso di positività al 2,89%. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 588.445 tamponi con un tasso di positività del 2,89%. Attualmente sono ricoverati con sintomi 5.385 pazienti, 87 in più da ieri, mentre sono 708 in terapia intensiva, 10 in più da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 9.658 persone. SARDEGNA – Sono 189 i nuovida coronavirusin Sardegna, secondo i dati dell’ultimo-19. Si ...

