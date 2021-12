Covid oggi Fvg, 820 contagi e 12 morti: bollettino 3 dicembre (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 820 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 dicembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 12 morti. ”oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.662 tamponi molecolari sono stati rilevati 718 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’8,29%. Sono inoltre 13.635 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 102 casi (0,75%)”, comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi che aggiunge: “Nella giornata odierna si registrano i decessi di 12 persone: nello specifico, si tratta di un uomo di 94 anni di Sacile deceduto in ospedale; un uomo di 93 anni di Trieste deceduto in ospedale, un uomo di 90 anni di Trieste deceduto in ospedale, una ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 820 i nuovida coronavirusin Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 12. ”in Friuli Venezia Giulia su 8.662 tamponi molecolari sono stati rilevati 718 nuovicon una percentuale di positività dell’8,29%. Sono inoltre 13.635 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 102 casi (0,75%)”, comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi che aggiunge: “Nella giornata odierna si registrano i decessi di 12 persone: nello specifico, si tratta di un uomo di 94 anni di Sacile deceduto in ospedale; un uomo di 93 anni di Trieste deceduto in ospedale, un uomo di 90 anni di Trieste deceduto in ospedale, una ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - Adnkronos : #Covid, Zaia: 'Non ce l'ho con #novax, ma vaccino è soluzione. Finiamola con le menate, 83% ricoverati oggi in Vene… - SkyTG24 : L'amministratore delegato di #Pfizer ha sottolineato che i vaccini hanno contribuito a salvare milioni di vite dura… - AtitechOfficial : Oggi ai dipendenti #Atitech, nel rispetto della normativa anti-contagio, è stata somministrata la terza dose di… - Ansa_Fvg : Covid: oggi in Fvg 820 nuovi contagi e 12 decessi. In terapia intensiva 25 (-1), in altri reparti 284 (-10) #ANSA -