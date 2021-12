Covid oggi Francia, quasi 50mila nuovi contagi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 49.858 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi in Francia, pari a 38.887 al giorno in media negli ultimi 7 giorni. A riportare i dati è Santé Publique France. I nuovi ricoveri sono stati 1.153, quelli in terapia intensiva 81. I pazienti in rianimazione sono in totale 2.058. Una settimana fa, 9.181 persone erano ricoverate in ospedale, 1.563 in rianimazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 49.858 ida coronavirus registratiin, pari a 38.887 al giorno in media negli ultimi 7 giorni. A riportare i dati è Santé Publique France. Iricoveri sono stati 1.153, quelli in terapia intensiva 81. I pazienti in rianimazione sono in totale 2.058. Una settimana fa, 9.181 persone erano ricoverate in ospedale, 1.563 in rianimazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

