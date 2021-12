Covid oggi Campania | De Luca | “Basta perdere tempo con no vax | vadano al diavolo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 3 dicembre 2021) “Io noni più neanche un minuto dicon i no vax.al, punto e. Non perdiamo”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo De, nel corso di una diretta Facebook. “Inabbiamo avuto ieri 1.327 positivi, la quasi totalità paucisintomatici o asintomatici. Abbiamo un’occupazione dei posti letto ordinari di 320 unità, 23 posti di terapia intensiva occupati. Diciamo che questo dato rimane stabile, sostanzialmente è lo stesso da una decina di giorni”, ha aggiunto chiedendo di “non seguire più le trasmissioni televisive. Le quantità di bestialità che si dicono, la quantità di cose campate in aria e non verificate è veramente sconvolgente”. “Mi è capitato di seguire un servizio ...