Covid oggi Campania, 1.327 contagi: bollettino 3 dicembre (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 1.327 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 dicembre in Campania, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. “In Campania abbiamo avuto ieri 1.327 positivi, la quasi totalità paucisintomatici o asintomatici. Abbiamo un’occupazione dei posti letto ordinari di 320 unità, 23 posti di terapia intensiva occupati. Diciamo che questo dato rimane stabile, sostanzialmente è lo stesso da una decina di giorni”, ha detto il presidente della Regione Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. “Il problema è che quando arriviamo a numeri elevati di positivi, anche se questi positivi sono asintomatici – ha aggiunto De Luca – quello che salta è il tracciamento, cioè l’indagine sui contatti che ogni positivo ha avuto per cercare di frenare la diffusione del ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 1.327 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. “Inabbiamo avuto ieri 1.327 positivi, la quasi totalità paucisintomatici o asintomatici. Abbiamo un’occupazione dei posti letto ordinari di 320 unità, 23 posti di terapia intensiva occupati. Diciamo che questo dato rimane stabile, sostanzialmente è lo stesso da una decina di giorni”, ha detto il presidente della Regione Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. “Il problema è che quando arriviamo a numeri elevati di positivi, anche se questi positivi sono asintomatici – ha aggiunto De Luca – quello che salta è il tracciamento, cioè l’indagine sui contatti che ogni positivo ha avuto per cercare di frenare la diffusione del ...

