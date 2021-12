Covid, news di oggi. Iss: Rt 1,20, incidenza casi sale a 155. In aumento i ricoveri. LIVE (Di venerdì 3 dicembre 2021) I dati del monitoraggio settimanale: lieve calo dell'indice Rt, mentre continua ad aumentare l'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti. Da lunedì super green pass per ristoranti e attività ricreative e green pass sui mezzi pubblici. Il sottosegretario Costa: "Ad oggi l'obbligo vaccinale non è all'ordine del giorno". Locatelli a Sky TG24: "In Italia somministrate 7 milioni di terze dosi, quarta dose possibilità concreta". Attesa per il bollettino del ministero della Salute Leggi su tg24.sky (Di venerdì 3 dicembre 2021) I dati del monitoraggio settimanale: lieve calo dell'indice Rt, mentre continua ad aumentare l'deiogni 100mila abitanti. Da lunedì super green pass per ristoranti e attività ricreative e green pass sui mezzi pubblici. Il sottosegretario Costa: "Adl'obbligo vaccinale non è all'ordine del giorno". Locatelli a Sky TG24: "In Italia somministrate 7 milioni di terze dosi, quarta dose possibilità concreta". Attesa per il bollettino del ministero della Salute

Advertising

ilfoglio_it : Massimo Cacciari viene spesso invitato in tv per esprimere opinioni alternative su Covid e vaccini, ma a essere alt… - Agenzia_Italia : Un uomo è stato denunciato per essersi presentato a un centro vaccinale con un avambraccio finto _ Iil colore e la… - borghi_claudio : Intanto domani questi votano. Presente cosa significa un paese civile? Covid, gli svizzeri primi al mondo a votare… - stefano688 : RT @Federchimica: #ResponsibleCare: leggi la news per conoscere i dettagli dei risultati presentati oggi a #Connext @Confindustria https:/… - DanieleTempera : Il prezzo della pandemia non è stato lo stesso per tutti e, nel paese delle discussioni interminabili sulle pension… -