Covid, monitoraggio Iss: incidenza sale a 155 casi ogni 100mila abitanti, cresce il tasso di occupazione dei reparti. Indice Rt in lieve calo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Continua a crescere l'incidenza del SARS-CoV-2, così come il tasso di occupazione dei pazienti Covid nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. Ma cala – seppur di pochissimo – l'Indice di trasmissibilità Rt, rimanendo comunque ben sopra il valore di 1 che indica un'epidemia in espansione. Sono i nuovi dati settimanali diffusi dall'Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero della Salute, a seguito del monitoraggio della Cabina di regia. Nella settimana dal 26 novembre al 2 dicembre, l'incidenza a livello nazionale è arrivata a 155 casi ogni 100mila abitanti rispetto ai 125 dei sette giorni precedenti. La percentuale dei pazienti Covid ...

