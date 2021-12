(Di venerdì 3 dicembre 2021) Obbligo della mascherina in centro e nelle vie dello shopping a. Ma al via, scattato alle 16, molti si sono fatti trovare impreparati. Almeno il 40% delle persone che passeggiavano nelle vie ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Obbligo di mascherine all'aperto nelle vie affollate di Roma e in Sicilia. Le ordinanze del sindaco Gualtieri e del… - SkyTG24 : Covid, Sala: 'Da sabato mascherine all'aperto fino al 31 dicembre' - Antonio_Tajani : Una settimana di #lockdown costa all'Italia 9 miliardi di €. Impedire nuove chiusure con #vaccini, mascherine e ris… - vivere_sardegna : Covid: mascherine all'aperto a Cagliari, il 40% ancora senza - uggNp6MXLo8Zedo : RT @OrtigiaP: Più di 400 studi sul fallimento delle politiche obbligatorie Covid: lockdown, uso di mascherine, chiusura delle scuole sono s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mascherine

Ma dopo si lamenta: "a fasce orarie? Perché prima ilnon c'è?". Qualcun altro chiede un app: "Come si fa a ricordare quando e dove indossare la mascherina?". Il divieto è scattato ...... sottolineano la dannosità delle" soprattutto se indossate dai bambini " oppure promuovono l'uso del farmaco antiparassitario ivermectina per curare il. Persone disposte a pagare ...Obbligo della mascherina in centro e nelle vie dello shopping a Cagliari. Ma al via, scattato alle 16, molti si sono fatti trovare impreparati. Almeno il 40% delle persone che passeggiavano nelle vie ...La certificazione attesta l’avvenuta vaccinazione anti Covid, anche con una sola dose (validità dal quindicesimo giorno successivo alla prima somministrazione fino a 9 mesi dopo la seconda dose Mentre ...