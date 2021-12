Covid, Locatelli: “Quarta dose di vaccino? Possibilità concreta” (Di venerdì 3 dicembre 2021) "La situazione italiana è tra le più favorevoli del continente, a parte Spagna e Svezia abbiamo l'incidenza più bassa, ma c'è ancora una marcata circolazione virale. Il 2 di dicembre di un anno fa avevamo 3.600 persone nelle terapie intensive, oggi siamo sotto i 700, un anno fa i decessi erano 10 volte tanto, questo è il risultato della protezione conferita dai vaccini". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 dicembre 2021) "La situazione italiana è tra le più favorevoli del continente, a parte Spagna e Svezia abbiamo l'incidenza più bassa, ma c'è ancora una marcata circolazione virale. Il 2 di dicembre di un anno fa avevamo 3.600 persone nelle terapie intensive, oggi siamo sotto i 700, un anno fa i decessi erano 10 volte tanto, questo è il risultato della protezione conferita dai vaccini". L'articolo .

