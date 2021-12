Covid, L’Iss: “contagi in aumento tra gli over 20 anni. In 3,5 milioni nella fascia 30-59 anni non hanno iniziato il ciclo” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “La situazione italiana vede un incremento dell’incidenza salita a 155 casi in 7 giorni per 100mila abitanti. Si vede che anche in Europa il colore delle mappe si scurisce, con più zone e Paesi che cambiano colore con una intensità di circolazione più elevata. Alcuni Paesi hanno curve particolarmente significative, mentre l’Italia si colloca nella parte dove le curve crescono in maniera più contenuta”. Così poco fa Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, analizzando i dati relativi al monitoraggio settimane della curva epidemiologica da parte del cabina di regia. Brusaferro: “Nelle fasce 12-19 anni o under 12 c’è crescita dei casi. E sebbene limitatamente, si verifica la necessità di ricovero” Dopo aver illustrato che “a livello regionale ci sono alcuni contesti dove la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021) “La situazione italiana vede un incremento dell’incidenza salita a 155 casi in 7 giorni per 100mila abitanti. Si vede che anche in Europa il colore delle mappe si scurisce, con più zone e Paesi che cambiano colore con una intensità di circolazione più elevata. Alcuni Paesicurve particolarmente significative, mentre l’Italia si collocaparte dove le curve crescono in maniera più contenuta”. Così poco fa Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, analizzando i dati relativi al monitoraggio settimane della curva epidemiologica da parte del cabina di regia. Brusaferro: “Nelle fasce 12-19o under 12 c’è crescita dei casi. E sebbene limitatamente, si verifica la necessità di rico” Dopo aver illustrato che “a livello regionale ci sono alcuni contesti dove la ...

