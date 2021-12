Covid | Ippocrate org chiude Il fondatore del sito di telemedicina | Medici tutti sospesi

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Chiuso.org , undi riferimento per i no vax che forniva aiuto ai pazienti attraverso lae alcune terapie domiciliari contro ilcontestate. Il centro assistenza online ...

Advertising

ag_notizie : Crescono i contagi da Covid-19, l’Ordine dei medici rinvia il giuramento di Ippocrate - SiciliaTV : L’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Agrigento (Omceo) rinvia la consueta cerimonia annuale,... #Agrigento… - ScrivoLibero : L’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Agrigento (Omceo) rinvia la consueta cerimonia annuale, prealtro già pro… - ninda1952 : RT @RaiNews: Chiude la contestata rete di medici legata a un gruppo Facebook che forniva anche da remoto alcune terapie domiciliari contro… - andreastoolbox : Medici sospesi, chiude centro assistenza -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ippocrate

Chiude il centro assistenza di IppocrateOrg , la contestata rete di medici legata a un gruppo Facebook che forniva anche da remoto alcune terapie domiciliari contro il. L'annuncio arriva tramite il canale YouTube . La maggior parte dei medici , quasi tutti, sono stati sospesi . Lo scorso 8 ottobre a Ferrara un uomo che aveva seguito i loro consigli era morto ,...Chiuso.org , un sito di riferimento per i no vax che forniva aiuto ai pazienti attraverso la telemedicina e alcune terapie domiciliari contro ilcontestate. Il centro assistenza online ...Chiude il centro assistenza di IppocrateOrg, la contestata rete di medici legata a un gruppo Facebook che forniva anche da remoto alcune terapie domiciliari contro il Covid. L'annuncio ...Rango: "Chiuso perché la maggior parte dei medici sono stati sospesi perché non si sono vaccinati" Roma, 3 dicembre 2021 - Chiuso Ippocrate.org, un sito di riferimento per i no vax che forniva aiuto a ...