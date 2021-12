Covid in Campania, oggi 1.327 positivi e due morti: l'indice di contagio risale al 4,01%, aumentano le terapie intensive (Di venerdì 3 dicembre 2021) aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.327 positivi su 32.619 tamponi... Leggi su ilmattino (Di venerdì 3 dicembre 2021)i nuovie cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in. Numeri alla mano,il virus fa registrare 1.327su 32.619 tamponi...

Advertising

Adnkronos : Variante #Omicron in Italia, sono 7 i casi in #Campania: contagiati altri 3 familiari del 'paziente zero'. #covid - fattoquotidiano : Covid, la scuola torna sempre più a distanza. Contagi in crescita, più colpita la primaria. In Lombardia 900 classi… - VincenzoDeLuca : Terze dosi di vaccino anti covid-19 aperte a tutti i cittadini della Campania senza limiti di fasce di età o di cat… - statodelsud : Covid Campania, il bollettino: 1.327 contagi su 32mila test - Pino__Merola : Covid Campania, il bollettino: 1.327 contagi su 32mila test -