Covid, il Centro Ue per le malattie infettive: “Previsto anche in Italia un aumento di casi, ricoveri e morti nelle prossime due settimane” (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’Italia dovrà attendersi ancora nei prossimi giorni un aumento di casi, ricoveri (sia in area medica sia in terapia intensiva) e morti. A dirlo è l’Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie infettive, che nell’ultimo report settimanale stima “molto alto” (8,3 su 10) il livello di preoccupazione per l’avanzata del Covid in Europa. Il nostro, per la verità, è uno tra gli otto Paesi (insieme a Estonia, Islanda, Malta, Romania, Slovenia, Spagna e Svezia) che suscitano “moderata preoccupazione“, il livello inferiore in questo momento. Il rapporto è relativo alla settimana 20-26 novembre e le previsioni riguardano i 14 giorni successivi. Nella settimana appena trascorsa – si legge – la situazione epidemiologica complessiva è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’dovrà attendersi ancora nei prossimi giorni undi(sia in area medica sia in terapia intensiva) e. A dirlo è l’Ecdc, ileuropeo per il controllo delle, che nell’ultimo report settimanale stima “molto alto” (8,3 su 10) il livello di preoccupazione per l’avanzata delin Europa. Il nostro, per la verità, è uno tra gli otto Paesi (insieme a Estonia, Islanda, Malta, Romania, Slovenia, Spagna e Svezia) che suscitano “moderata preoccupazione“, il livello inferiore in questo momento. Il rapporto è relativo alla settimana 20-26 novembre e le previsioni riguardano i 14 giorni successivi. Nella settimana appena trascorsa – si legge – la situazione epidemiologica complessiva è ...

