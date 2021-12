Covid, i Nas scoprono 281 medici e sanitari non vaccinati (Di venerdì 3 dicembre 2021) medici, infermieri o 'esercenti le professioni sanitarie' che erano al lavoro, ma senza aver fatto il vaccino. Sono 281 gli 'operatori di interesse sanitario' scoperti dai carabinieri del Nas che, d'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 dicembre 2021), infermieri o 'esercenti le professionie' che erano al lavoro, ma senza aver fatto il vaccino. Sono 281 gli 'operatori di interesseo' scoperti dai carabinieri del Nas che, d'...

