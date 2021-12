Covid Germania oggi, oltre 74mila contagi e 390 morti in un giorno (Di venerdì 3 dicembre 2021) Crescono contagi e morti di Covid in Germania. In un giorno sono stati 74.352 i nuovi casi e 390 i decessi in crescita rispetto ai 357 di una settimana fa. Nell’arco di sette giorni i contagi sono arrivati a 442, uno su 100mila abitanti. Ieri il dato si attestava a 439,2, una settimana fa a 438,2 e un mese fa a 169,9. Il bollettino giornaliero dell’Istituto Robert Koch (Rki). Dall’inizio della pandemia, in Germania sono stati registrati 5.051.560 casi di Covid-19 e 102.569 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cresconodiin. In unsono stati 74.352 i nuovi casi e 390 i decessi in crescita rispetto ai 357 di una settimana fa. Nell’arco di sette giorni isono arrivati a 442, uno su 100mila abitanti. Ieri il dato si attestava a 439,2, una settimana fa a 438,2 e un mese fa a 169,9. Il bollettino giornaliero dell’Istituto Robert Koch (Rki). Dall’inizio della pandemia, insono stati registrati 5.051.560 casi di-19 e 102.569 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera.

