Covid Gb oggi, 50mila contagi: “Rischio ondata per variante Omicron” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 50.584 i contagi da coronavirus in Gran Bretagna oggi, 3 dicembre 2021, secondo i numeri del bollettino diffuso dal governo. Registrati altri 143 morti. I casi diminuiscono rispetto a ieri (53.945), ma la settimana nel complesso fa segnare un incremento dell’1%. I pazienti Covid in ospedale sono 7.373, in terapia intensiva sono ricoverate 895 persone. Intanto, arriva l’allarme dei consulenti scientifici del governo sul Rischio di “un’ondata massiccia di infezioni” legata alla variante Omicron. Il Guardian riporta passaggi di un verbale redatto dopo il meeting tenuto il 29 novembre dagli esperti dello Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage): “Anche se con la vaccinazione continua ad esserci una buona protezione contro la malattia grave, ogni ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 50.584 ida coronavirus in Gran Bretagna, 3 dicembre 2021, secondo i numeri del bollettino diffuso dal governo. Registrati altri 143 morti. I casi diminuiscono rispetto a ieri (53.945), ma la settimana nel complesso fa segnare un incremento dell’1%. I pazientiin ospedale sono 7.373, in terapia intensiva sono ricoverate 895 persone. Intanto, arriva l’allarme dei consulenti scientifici del governo suldi “un’massiccia di infezioni” legata alla. Il Guardian riporta passaggi di un verbale redatto dopo il meeting tenuto il 29 novembre dagli esperti dello Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage): “Anche se con la vaccinazione continua ad esserci una buona protezione contro la malattia grave, ogni ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - Adnkronos : #Covid, Zaia: 'Non ce l'ho con #novax, ma vaccino è soluzione. Finiamola con le menate, 83% ricoverati oggi in Vene… - SkyTG24 : L'amministratore delegato di #Pfizer ha sottolineato che i vaccini hanno contribuito a salvare milioni di vite dura… - sadape54 : RT @NatangeloM: Intanto, nelle scuole... - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #scuola #covid #dad #covid @fattoquoti… - Fede240222 : RT @NatangeloM: Intanto, nelle scuole... - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #scuola #covid #dad #covid @fattoquoti… -