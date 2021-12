Covid, Europa rossa e variante Omicron: le news, il punto sull’Italia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Covid, l’Europa in allarme per la variante Omicron si tinge di rosso e rosso scuro nella mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Uniche eccezioni, Italia e Spagna con ancora alcune zone gialle a resistere all’ondata dei contagi. Intanto, mentre la Germania vara il lockdown per i non vaccinati con nuove restrizioni avanzando l’ipotesi di obbligo vaccinale, l’Ecdc fa il punto sulla nuova variante parlando di rischio “da alto a molto alto” per la zona Ue. Ma Omicron, spiega il presidente della Società italiana di virologia, “potrebbe anche segnare la fine della paura pandemica”. La mappa della situazione epidemiologica in Europa pubblicata ogni settimana dall’Ecdc certifica che il nostro Paese è, almeno per ora, in una ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021), l’in allarme per lasi tinge di rosso e rosso scuro nella mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Uniche eccezioni, Italia e Spagna con ancora alcune zone gialle a resistere all’ondata dei contagi. Intanto, mentre la Germania vara il lockdown per i non vaccinati con nuove restrizioni avanzando l’ipotesi di obbligo vaccinale, l’Ecdc fa ilsulla nuovaparlando di rischio “da alto a molto alto” per la zona Ue. Ma, spiega il presidente della Società italiana di virologia, “potrebbe anche segnare la fine della paura pandemica”. La mappa della situazione epidemiologica inpubblicata ogni settimana dall’Ecdc certifica che il nostro Paese è, almeno per ora, in una ...

Advertising

marcodimaio : Ha ragione la presidente della #commissioneeuropea Ursula Von der Leyen nel dire che bisogna iniziare a discutere d… - SkyTG24 : Covid, mappe Ecdc: tutta Europa in rosso, giallo rimane solo in Italia e Spagna - ladyonorato : Secondo l’OMS (non i “novax”) l’efficacia protettiva dei sieri contro la variante Delta è scesa dal 60% al 40%! Qui… - cescomix : RT @jimmomo: Come si spiega il picco di 54 mila nuovi casi Covid nel Regno Unito associato però ad un numero contenuto e gestibile di ricov… - infoitinterno : Covid, Europa rossa e variante Omicron: le news, il punto sull'Italia -