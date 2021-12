Covid, è morto monsignor Aldo Giordano: era il nunzio apostolico presso l’Unione europea. Si era contagiato in missione con il papa (Di venerdì 3 dicembre 2021) È morto di Covid giovedì 2 novembre monsignor Aldo Giordano, nunzio apostolico del Vaticano presso l’Unione europea. Si è spento nella clinica universitaria di Lovanio, in Belgio, dove da oltre un mese era intubato in terapia intensiva dopo aver contratto il virusa settembre, duranta una missione con papa Francesco in Slovacchia. Il suo quadro clinico si era aggravato ieri. Il vescovo di Cuneo e Fossano, Piero Delbosco, ha invitato i preti della diocesi a “sostenerlo e ricordarlo nella preghiera”, confermando che i funerali si svolgeranno nel Duomo di Cuneo. Ordinato sacerdote nel 1979, monsignor Giordano aveva ottenuto il Baccellierato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Èdigiovedì 2 novembredel Vaticano. Si è spento nella clinica universitaria di Lovanio, in Belgio, dove da oltre un mese era intubato in terapia intensiva dopo aver contratto il virusa settembre, duranta unaconFrancesco in Slovacchia. Il suo quadro clinico si era aggravato ieri. Il vescovo di Cuneo e Fossano, Piero Delbosco, ha invitato i preti della diocesi a “sostenerlo e ricordarlo nella preghiera”, confermando che i funerali si svolgeranno nel Duomo di Cuneo. Ordinato sacerdote nel 1979,aveva ottenuto il Baccellierato ...

