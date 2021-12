Covid e contagi, regioni a rischio, variante Omicron: la situazione in Italia (Di sabato 4 dicembre 2021) I contagi Covid in Italia crescono, l’incidenza continua ad aumentare e l’Rt è a 1,20. In 4 regioni le terapie intensive, uno dei parametri per la zona gialla, sono sopra la soglia critica, mentre c’è un primo caso di variante Omicron in Veneto. Ieri in Italia sono stati registrati 17.030 nuovi contagi e 74 morti. Effettuati 588.445 tamponi, il tasso di positività è al 2,89%. Attualmente sono ricoverati con sintomi 5.385 pazienti (+87), mentre sono 708 in terapia intensiva (+10). REPORT ISS – L’Istituto superiore di sanità (Iss) nel report con i dati principali del monitoraggio della cabina di regia rileva che “l’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 155 per 100mila abitanti (26 novembre-2 dicembre) contro 125 per ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) Iincrescono, l’incidenza continua ad aumentare e l’Rt è a 1,20. In 4le terapie intensive, uno dei parametri per la zona gialla, sono sopra la soglia critica, mentre c’è un primo caso diin Veneto. Ieri insono stati registrati 17.030 nuovie 74 morti. Effettuati 588.445 tamponi, il tasso di positività è al 2,89%. Attualmente sono ricoverati con sintomi 5.385 pazienti (+87), mentre sono 708 in terapia intensiva (+10). REPORT ISS – L’Istituto superiore di sanità (Iss) nel report con i dati principali del monitoraggio della cabina di regia rileva che “l’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 155 per 100mila abitanti (26 novembre-2 dicembre) contro 125 per ...

ladyonorato : A causa del #greenpass in Belgio, sono esplosi i contagi. Lo dicono gli esperti e le autorità sanitarie del Belgio… - myrtamerlino : Ma com'è possibile che il #greenpass non si aggiorni quando sei positivo al #Covid? Praticamente se te ne freghi v… - Agenzia_Ansa : Il Consiglio di Stato respinge un ricorso: i medici non possono rifiutare il vaccino Covid. Non aggravare contagi,… - infoitsalute : Covid, bollettino oggi 3 dicembre 2021: 17.030 contagi (in Veneto oltre 3mila) e 74 morti, tasso di positività a 2,… - coele7 : RT @ladyonorato: A causa del #greenpass in Belgio, sono esplosi i contagi. Lo dicono gli esperti e le autorità sanitarie del Belgio. Insom… -