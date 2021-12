Covid, Caserta: nuove regole per accedere alla caserma Ferrari (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Non sarà più libero l’accesso all‘hub vaccinale della caserma Ferrari Orsi di Caserta, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi: da lunedì 6 dicembre cambiano le regole per rendere più efficiente il servizio ed evitare code, traffico e disagi tanto per chi deve vaccinarsi quanto per i residenti. L’accesso sarà infatti consentito – tutti i giorni dalle 9 alle 20 – solo alle persone convocate dall’Asl di Caserta (con una tolleranza di mezzora prima e dopo l’orario di convocazione) e residenti nel Casertano. Unica eccezione è per le prime dosi, per le quali non serviranno convocazioni. La decisione dei vertici della caserma è arrivata in seguito alle numerose segnalazioni giunte nei giorni scorsi dopo che ha ripreso ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Non sarà più libero l’accesso all‘hub vaccinale dellaOrsi di, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi: da lunedì 6 dicembre cambiano leper rendere più efficiente il servizio ed evitare code, traffico e disagi tanto per chi deve vaccinarsi quanto per i residenti. L’accesso sarà infatti consentito – tutti i giorni dalle 9 alle 20 – solo alle persone convocate dall’Asl di(con una tolleranza di mezzora prima e dopo l’orario di convocazione) e residenti nelno. Unica eccezione è per le prime dosi, per le quali non serviranno convocazioni. La decisione dei vertici dellaè arrivata in seguito alle numerose segnalazioni giunte nei giorni scorsi dopo che ha ripreso ...

