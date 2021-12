Covid, Brusaferro: “Per la sesta settimana c’è aumento dei casi. Ci sono ancora 3 milioni e mezzo di italiani non vaccinati” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Per la sesta settimana di fila c’è un aumento generalizzato dei casi, l’Rt si mantiene sopra la soglia di 1 e dobbiamo invertire la tendenza“. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro alla conferenza stampa di monitoraggio dell’emergenza Covid al ministero della Salute. “Per quanto riguarda i contagi le fasce di età più colpite sono sotto i 20 anni. Ma anche nella fascia 20-40 c’è un aumento. Notiamo in generale un aumento dei contagi in queste fasce di età”. per quanto riguarda la copertura vaccinale “il 50% degli over 80 ha completato la terza dose e tra 30 e 59 anni però quasi 3,5 milioni di italiani non hanno iniziato il ciclo vaccinale” L'articolo proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Per ladi fila c’è ungeneralizzato dei, l’Rt si mantiene sopra la soglia di 1 e dobbiamo invertire la tendenza“. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvioalla conferenza stampa di monitoraggio dell’emergenzaal ministero della Salute. “Per quanto riguarda i contagi le fasce di età più colpitesotto i 20 anni. Ma anche nella fascia 20-40 c’è un. Notiamo in generale undei contagi in queste fasce di età”. per quanto riguarda la copertura vaccinale “il 50% degli over 80 ha completato la terza dose e tra 30 e 59 anni però quasi 3,5dinon hanno iniziato il ciclo vaccinale” L'articolo proviene ...

