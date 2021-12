Covid, bollettino oggi 3 dicembre 2021: 17.030 contagi (in Veneto oltre 3mila) e 74 morti, tasso di positività a 2,9% (Di venerdì 3 dicembre 2021) il di oggi 3 dicembre 2021 : s ono 17.030 i ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 16.806 . Sono invece 74 le in un giorno, ieri ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 dicembre 2021) il di: s ono 17.030 i ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 16.806 . Sono invece 74 le in un giorno, ieri ...

Advertising

SkyTG24 : L'amministratore delegato di #Pfizer ha sottolineato che i vaccini hanno contribuito a salvare milioni di vite dura… - Adnkronos : #Covid, in Russia 32.930 contagi e 1.221 morti: il bollettino. - Adnkronos : Covid in #Germania, il bollettino di oggi. #ultimora - infoitinterno : Coronavirus in Italia, bollettino 3 dicembre: i dati aggiornati sul COVID-19 - TgrRaiCalabria : Alto il numero dei contagi #Covid: 300 nell'ultimo bollettino. @istsupsan lancia l'allarme sull'occupazione dei rep… -