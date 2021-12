Covid: Berlusconi, 'Italia esempio Paesi Ue come riconosciuto da Merkel, ma tenere alta guardia' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "L'Italia fin qui è stata d'esempio a molti Paesi europei, lo ha riconosciuto proprio ieri anche la signora Merkel. Ma dobbiamo tenere alta la guardia". Lo scrive Silvio Berlusconi in un messaggio di saluto all'Assemblea nazionale dell'Udc. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "L'fin qui è stata d'a moltieuropei, lo haproprio ieri anche la signora. Ma dobbiamola". Lo scrive Silvioin un messaggio di saluto all'Assemblea nazionale dell'Udc.

