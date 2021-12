Covid, ancora 6,3 milioni di italiani senza vaccino (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 6.351.875 in Italia le persone over - 12 che non hanno avuto il vaccino. E' quanto emerge dal report settimanale della struttura commissariale di Francesco Figliuolo. Nel calcolo non sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 6.351.875 in Italia le persone over - 12 che non hanno avuto il. E' quanto emerge dal report settimanale della struttura commissariale di Francesco Figliuolo. Nel calcolo non sono ...

