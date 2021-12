Covid | Agenas | quattro regioni sopra la soglia critica di occupazione delle terapie intensive In Valle d’Aosta reparti Covid al limite

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Sonoleche al 2 dicembre hanno superato ladel 10% didi posti letto in terapia intensiva da parte di pazienti, uno dei parametri che fanno scattare la zona gialla. Si tratta del Friuli-Venezia Giulia (15%), dell’Umbria (11%), del Veneto (11%) e dell’Alto Adige (14%). Altre tre– Liguria, Marche e Lazio – sono sulladel 10%. È quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali () che evidenzia un dato stabile all’8% a livello nazionale, ma con una certa disomogeneità regionale. Sono sempre tre leche invece hanno superato ildel 15% previsto invece per i ...

...: Friuli (15%), Umbria (11%), Veneto ( 11%) e Provincia autonoma di Bolzano (14%) . E' quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali () ...... anche il Lazio ha visto cresce il numero di pazienti positivi alnei reparti ordinati e nelle terapie intensive degli ospedali. Secondo i dati, l'agenzia nazionale per i servizi ...Curva epidemiologica in crescita, occupazione delle terapie intensive sulla soglia del 10%. Sono 476 i nuovi casi, a Pesaro Urbino e Ancona i più numerosi. Cala l'incidenza ...Curva epidemiologica in crescita, occupazione delle terapie intensive sulla soglia del 10%. Sono 476 i nuovi casi, a Pesaro Urbino e Ancona i più numerosi. Cala l'incidenza ...