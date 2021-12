Covid, 6 regioni a rischio zona gialla: ecco quando potrebbe scattare il cambio di colore (Di venerdì 3 dicembre 2021) Covid Italia, aumentano i contagi nel Paese e le regioni sentono sempre più vicino il rischio zona gialla. Con il Natale alle porte, l’ipotesi prende sempre più forma. Numeri che continuano a risalire sul territorio nazionale, destando particolare preoccupazione in alcune regioni. Secondo gli esperti si tratterebbe di una tendenza in crescita in vista delle prossime settimane, al termine delle quali potrebbe essere decretato l’addio alla zona bianca e il ritorno a misure anti-contagio più restrittive. Focus sul Friuli Venezia Giulia, come Alto Adige, Lombardia e Lazio. La situazione pandemica desta maggiore preoccupazione nel Nordest del Bel Paese, dove sembrano essere state superate le soglie dei ricoveri in terapia intensiva (10%) e nei reparti ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021)Italia, aumentano i contagi nel Paese e lesentono sempre più vicino il. Con il Natale alle porte, l’ipotesi prende sempre più forma. Numeri che continuano a risalire sul territorio nazionale, destando particolare preoccupazione in alcune. Secondo gli esperti si tratterebbe di una tendenza in crescita in vista delle prossime settimane, al termine delle qualiessere decretato l’addio allabianca e il ritorno a misure anti-contagio più restrittive. Focus sul Friuli Venezia Giulia, come Alto Adige, Lombardia e Lazio. La situazione pandemica desta maggiore preoccupazione nel Nordest del Bel Paese, dove sembrano essere state superate le soglie dei ricoveri in terapia intensiva (10%) e nei reparti ...

