Covid, 17.030 nuovi contagi e 74 morti. L'Iss: «In forte aumento i casi non associati a catene di trasmissione» (Di venerdì 3 dicembre 2021) È di 17.030 nuovi casi e 74 morti il bilancio delle ultime 24 ore di pandemia di Covid in Italia. Ieri i contagi erano stati 16.806 e i decessi 72. Il totale delle vittime da inizio pandemia arriva così a 134.077. I tamponi processati nell'ultima giornata sono stati 588.445, per un tasso di positività del 2,89% in salita rispetto al 2,5% di ieri su 679.462 test effettuati. Aumentano casi, morti e ricoveri per Covid Crescono anche i pazienti ricoverati, sia nei reparti Covid ordinari, sia in terapia intensiva. I pazienti con sintomi assistiti in ospedale sono oggi 5.385 pazienti, vale a dire 87 in più rispetto a ieri. Sono, poi, 708 i pazienti in terapia intensiva, che significa 10 in più nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi in ...

