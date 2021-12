COSTANZO | IL SORRISO DI MILLY CARLUCCI ILLUMINA BALLANDO! POI LE GRANDI LODI ALLO SHOW

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Era il 2010 quando Maurizioscese nella pista dicome ballerino per una notte. A sorpresa arrivò la telefonata di Maria De Filippi per salutare il marito e complimentarsi con la padrona di casa di Ballando con le Stelle. Negli anni non sono mancate squisite parole diall’indirizzo della, una delle indiscutibili regine della tv italiana. Il grande giornalista in questi giorni è tornato a lodare Ballando, lodi Rai1 che si avvia alle fasi conclusive.e il suo programma sanno intrattenere benissimo il pubblico. Ballando è tra le poche trasmissioni che regalano serenità e leggerezza. Bastano i sorrisi diadre lo ...