Cosmogonie | mostra collettiva | performance e presentazioni di libri al Museo Storico Nazionale dell’Arte

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Dal 4 all’11 dicembre 2021 alarriva, evento organizzato dall’Associazione giovanile Fame diSete di Arte. Vincitore del bando VitaminaG nell’ambito del programma GenerazioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento della Gioventù, propone una promozione culturale voluta e spinta dai giovani, invitando alla condivisione di nuove idee e di una rinnovata spinta artistica sul territorio romano. LEGGI ANCHE: — ‘Ideale’, il progetto under 35 a Torpignattara Mostre,diper un viaggio nella creatività under 35 che vedranno protagonisti 30 giovani artisti. A fare da scenografia all’evento, la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cosmogonie mostra

Funweek

... scienza e cultura " l'Arte sarà assoluta protagonista, con unacollettiva, esibizioni dei ...- evento organizzato dall'Associazione giovanile Fame di Libri Sete di Arte , vincitore ...Renato Rocchi, direttore artistico Antonino Bumbica, inaugura lafotografica di Claudio ... Lefotografiche del Limiti sono pregnanti domande aperte sulla materia del mondo, fra luce ...Un evento dedicato alla creatività under 35: è Cosmogonie progetto vincitore del bando VitaminaG promosso dalla Regione Lazio ...Mostre, performance e presentazioni narrative per un viaggio nella creatività under 35: dal 4 all’11 dicembre 2021, presso la Sala Alessandrina del Museo ...