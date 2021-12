Cosa fare oggi a Napoli (e dintorni). A Ercolano c’è una mostra sul Vesuvio dei pionieri della fotografia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – oggi si inaugura la mostra fotografica dedicata al Vesuvio denominata “Il formidabil monte”. Raccoglie le immagini del vulcano conservate nell’archivio Alinari, la più antica azienda fotografica del mondo tutt’ora operante, ed è visitabile gratuitamente dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 16 presso la Space Gallery del Museo Mav, ad Ercolano (via IV novembre, 44; per info e prenotazioni 3276399019/3248924253). “Il Vesuvio è un luogo dell’anima prima ancora che un’espressione geografica – spiega Luigi Vicinanza, presidente della Fondazione Cives-Mav – L’immagine del vulcano e la memoria che l’accompagna non è mai la stessa: muta in continuazione in base al punto scelto per scrutarlo”. La mostra, prodotta oltre ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutisi inaugura lafotografica dedicata aldenominata “Il formidabil monte”. Raccoglie le immagini del vulcano conservate nell’archivio Alinari, la più antica azienda fotografica del mondo tutt’ora operante, ed è visitabile gratuitamente dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 16 presso la Space Gallery del Museo Mav, ad(via IV novembre, 44; per info e prenotazioni 3276399019/3248924253). “Ilè un luogo dell’anima prima ancora che un’espressione geografica – spiega Luigi Vicinanza, presidenteFondazione Cives-Mav – L’immagine del vulcano e la memoria che l’accompagna non è mai la stessa: muta in continuazione in base al punto scelto per scrutarlo”. La, prodotta oltre ...

Advertising

ladyonorato : Cosa fare ora? Seguire la nostra coscienza, senza paura di non rispettare norme palesemente anticostituzionali. A f… - Pontifex_it : Noi, come i due ciechi del #VangelodiOggi, siamo viandanti spesso immersi nelle oscurità della vita. La prima cosa… - Maxdero : ?? ALLA FINE È SUCCESSO. LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA È STATA APPROVATA IN CONSIGLIO, NONOSTANTE I NOSTRI VOTI CONT… - realermione : @Iristhegoddes_ per ora nulla, sto cercando di vedere cosa fare questo pomeriggio, tu?? - masini90 : @myrtamerlino Ma per essere positivi bisogna anche fare i tamponi.. Cosa che tutti i vaccinati che incontro con meg… -