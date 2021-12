(Di venerdì 3 dicembre 2021) Se ne parla soprattutto per i cattivisull’occupazione femminile a ottobre, mentre quella maschile è in deciso aumento

Advertising

ilriformista : Stufo delle manovrine sia della maggioranza sia di FdI, che dicono una cosa e poi ne fanno un’altra, #Draghi potreb… - francescocosta : Oggi su Morning: la trasversale nostalgia di certi giornali per Berlusconi; si fa presto a dire 'obbligo vaccinale'… - NicolaPorro : ?? Il #lasciapassare viene rafforzato, ma leggete un po' cosa dicono questi dati ?? - hisokarcg : io quando mi dicono qualsiasi cosa che mi porta fastidio: - ilpost : Cosa dicono i nuovi dati ISTAT sul lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa dicono

La Difesa del Popolo

Sul sovraffollamento degli istituti penitenziari , i dati al 31 ottobre scorso ciche in 47. 27 della Costituzione ,c'è di nuovo? Niente di nuovo, o quasi. Alzi la mano chi sa che da 46 ...La prenotazione per la terza dose del vaccino anti Covid - 19 è iniziata. Ma per molti resta un dilemma su quale sia il booster migliore : Pfizer o Moderna? Secondo gli esperti, questo dubbio che ...Grande Fratello Vip, meno votato tra Gianmaria, Patrizia, Lulù e Jessica: ecco cosa dicono i sondaggi alla vigilia della puntata.“Sono fluido, sì, ma non sessualmente. Fidanzato da quasi un anno e monogamo, sono fedele ma tanto quando ami una persona non c’è bisogna di averne altre. Prima ero più donnaiolo, ora meno. La mia fid ...