Cosa c’è dietro l’incontro tra Putin e Biden (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alla fine, il presidente statunitense, Joe Biden, e il suo omologo russo, Vladimir Putin, si incontreranno a breve – in forma virtuale, perché l’agenda dei due leader e (forse soprattutto) la variante Omicron non permettono un faccia a faccia fisico così a stretto giro. Si vedranno il 7 dicembre – secondo il quotidiano economico russo Kommersat, ma ancora non ci sono conferme. Il tema centrale sarà cercare una chiave di dialogo, che passa anche dalla de-escalation al confine ucraino. È un copione noto, a giugno successe qualCosa di simile: Putin aveva dato ordine di mettere pressione su Kiev inviando anche in quel caso un migliaio di truppe attorno al Donbas, c’erano state posizioni severe da Washington e Bruxelles (soprattutto sponda Nato) e poi c’era stato il vertice russo-americano di Ginevra. La videocall è stata ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alla fine, il presidente statunitense, Joe, e il suo omologo russo, Vladimir, si incontreranno a breve – in forma virtuale, perché l’agenda dei due leader e (forse soprattutto) la variante Omicron non permettono un faccia a faccia fisico così a stretto giro. Si vedranno il 7 dicembre – secondo il quotidiano economico russo Kommersat, ma ancora non ci sono conferme. Il tema centrale sarà cercare una chiave di dialogo, che passa anche dalla de-escalation al confine ucraino. È un copione noto, a giugno successe qualdi simile:aveva dato ordine di mettere pressione su Kiev inviando anche in quel caso un migliaio di truppe attorno al Donbas, c’erano state posizioni severe da Washington e Bruxelles (soprattutto sponda Nato) e poi c’era stato il vertice russo-americano di Ginevra. La videocall è stata ...

