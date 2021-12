Corruzione: Montante, 'colonnello Gdf non mi chiese assunzione figlia, lo seppi solo dopo' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Caltanissetta, 3 dic. (Adnkronos) - "Il colonnello Ardizzone della Guardia di Finanza non mi ha mai chiesto l'assunzione della figlia al Cofidi, lo appresi solo dopo che fu assunta". Lo ha detto l'ex presidente degli industriali siciliani Antonello Montante rispondendo, nel corso del controesame, all'avvocato Giuseppe Dacquì che difende l'ex comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, il colonnello Gianfranco Ardizzone, imputato nel processo d'appello sul 'Sistema Montante'. Nei giorni scorsi, l'ex assessore regionale Marco Venturi, ex amico e oggi uno dei più grandi accusatori di Montante, deponendo nel troncone principale del processo ordinario, aveva dichiarato: "mi chiese se potevo assumere la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Caltanissetta, 3 dic. (Adnkronos) - "IlArdizzone della Guardia di Finanza non mi ha mai chiesto l'dellaal Cofidi, lo appresiche fu assunta". Lo ha detto l'ex presidente degli industriali siciliani Antonellorispondendo, nel corso del controesame, all'avvocato Giuseppe Dacquì che difende l'ex comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, ilGianfranco Ardizzone, imputato nel processo d'appello sul 'Sistema'. Nei giorni scorsi, l'ex assessore regionale Marco Venturi, ex amico e oggi uno dei più grandi accusatori di, deponendo nel troncone principale del processo ordinario, aveva dichiarato: "mise potevo assumere la ...

