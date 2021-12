Coronavirus, in Veneto sequenziata la variante Omicron. Zaia: «Il paziente contagiato ha 40 anni e sta bene» (Di venerdì 3 dicembre 2021) La variante Omicron è stata sequenziata oggi, 3 dicembre, per la prima volta in Veneto, nei laboratori dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie – Izs. A darne notizia è stato il presidente della Regione Luca Zaia, a margine della presentazione del libro Ragioniamoci sopra. La nuova variante Covid, è stata individuata in un paziente 40enne vicentino vaccinato e rientrato da un viaggio di lavoro in Sudafrica e che, secondo quanto riferito dal governatore Veneto, non sta avendo particolari problemi di salute: «Sta bene». Riscontrata la positività dell’uomo, sono stati sottoposti a tampone tutti i suoi familiari, risultando anche loro positivi e si sta procedendo al sequenziamento del virus. «Siamo in massima allerta su tutto il fronte ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 dicembre 2021) Laè stataoggi, 3 dicembre, per la prima volta in, nei laboratori dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie – Izs. A darne notizia è stato il presidente della Regione Luca, a margine della presentazione del libro Ragioniamoci sopra. La nuovaCovid, è stata individuata in un40enne vicentino vaccinato e rientrato da un viaggio di lavoro in Sudafrica e che, secondo quanto riferito dal governatore, non sta avendo particolari problemi di salute: «Sta». Riscontrata la positività dell’uomo, sono stati sottoposti a tampone tutti i suoi familiari, risultando anche loro positivi e si sta procedendo al sequenziamento del virus. «Siamo in massima allerta su tutto il fronte ...

Advertising

MauroGentileTv : RT @TgrRaiVeneto: Si tratta di un uomo di 40 anni rientrato da un viaggio di lavoro in Sudafrica. E' paucisintomatico, non presenta un quad… - TgrRaiVeneto : Si tratta di un uomo di 40 anni rientrato da un viaggio di lavoro in Sudafrica. E' paucisintomatico, non presenta u… - EmMicucci : #Coronavirus #Omicron in #Veneto: Positivi e paucisintomatici anche la moglie e uno dei figli. Per loro sequenziamento è ancora in corso. - CovidVeneto : 2021/12/03 Totale nuovi: 3116 Belluno: 131.0 Padova: 843.0 Rovigo: 91.0 Treviso: 671.0 Venezia: 578.0 Verona: 291.0… - veneto_ : RT @comunevenezia: #Coronavirus | #AndràTuttoBene Il #Coronavirus visto dagli occhi dei bimbi veneti. Dal 3 al 22 dicembre al chiostro d… -