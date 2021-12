Advertising

emenietti : vaccino o tubo in gola ?? (incidenza di ricoveri in terapia intensiva per stato vaccinale negli ultimi 30 giorni, o… - Ljuba2000 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, i dati – 17.030 contagi con 588mila tamponi: tasso di positività sale al 2,9%. Altre 74 vittime https://t… - fattoquotidiano : Coronavirus, i dati – 17.030 contagi con 588mila tamponi: tasso di positività sale al 2,9%. Altre 74 vittime - franser_real : #Coronavirus: i dati aggiornati al 3 dicembre - _Introducing_me : RT @RegLombardia: ?? A fronte di 124.960 tamponi effettuati, sono 2.809 i nuovi positivi (2,2%). ?? Consulta online la piattaforma con i dati… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati

Nella mappa delda marzo 2020 provincia per provincia. In quelle dei vaccini l'andamento in tempo reale delle campagne di somministrazione in Italia e nel mondo . Le mappe: ...I primi" dal Sudafrica "provenivano da un cluster di studenti universitari, individui giovani che tendono a presentare sintomi lievi. L'infezione datende a iniziare con sintomi ...Il bollettino di venerdì 3 dicembre dell'epidemia di Covid-19 in Italia. Aumentano i nuovi casi e i ricoveri. Aumentano anche le vittime. The post Covid19 in Italia, 17.030 nuovi casi e 74 morti in 24 ...Nella consueta diretta facebook del venerdì, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca affronta i temi più delicati di questo periodo di emergenza sanitaria da ...