Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 3 dicembre (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 3 dicembre. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. bollettino Campania 3 dicembreIl bollettino Regione di oggi: 1327 positivi, 32.380 tamponi, 1 morto (nelle ultime quarantotto ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri). LEGGI ANCHE –> De Luca: “Faccio un appello alla Campania, no alla feste di Capodanno” Report posti letto su base regionale in Campania. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 25 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 308 occupati. Questo articolo è stato ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ildelladi. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti.Ildi: 1327 positivi, 32.380 tamponi, 1 morto (nelle ultime quarantotto ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri). LEGGI ANCHE –> De Luca: “Faccio un appello alla, no alla feste di Capodanno” Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 25 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 308 occupati. Questo articolo è stato ...

Advertising

AngeloCiocca : Coronavirus, primo caso di variante Omicron in Italia: il soggetto, proveniente dal Mozambico, vive in Campania. Di… - NapoliToday : #Cronaca Covid, in Campania ancora in crescita ricoveri e casi: nelle ultime 24 ore sono più di 1.300… - T7TorreSette : #Coronavirus #Campania, il bollettino del 3 dicembre 2021: 1.327 nuovi contagi e 2 decessi - lucarango88 : ??#Campania #Covid_19 #3dicembre 1.327 casi su 32.380 test (4,1% positivi) e un decesso. Negli ospedali salgono a… - anteprima24 : ** Covid: in Campania oltre 1.300 #Positivi, due #Decessi ** -