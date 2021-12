Coronavirus | 17 030 contagi e 74 morti in 24 ore | il tasso di positività sale al 2 | 9% +0 | 4% In terapia intensiva 708 ricoverati

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il bollettino del 3 dicembre 2021 Sono 17.030 i nuovi casi diin tutta Italia contro i 16.806 di ieri. Stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile, iati sono in tutto 5.077.445. Le vittime, nelle ultime 24 ore, sono 74, ieri 72, il giorno prima 103 per un totale di 134.077 decessi dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente positive sono 216.154, ieri 208.871. I dati di oggi 3 dicembre 2021 La situazione negli ospedali Inegli ospedali italiani sono 5.385 (ieri 5.298, +87) mentre insi segnalano 708 pazienti (ieri 698, +10). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 60, ieri 55. Le persone in isolamento domiciliare sono 210.061 (ieri 202.875) mentre i dimessi e i guariti nelle ultime 24 ore ...

BOLLETTINOMINISTERO SALUTE 3 DICEMBRE/ +17.positivi e +74 morti Franco Locatelli ha poi analizzato lo status attuale dell'epidemia nel Belpaese: "La situazione italiana è tra le più ...Sono 17.i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero ... I tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono ...ROMA - Nuovo incremento dei casi di Covid-19 in Italia. I casi sono 17.030 in crescita rispetto ai 16.806 del 2 dicembre. Il tasso di positività, determinato su un numero di tamponi processati pari a ...Sono 17.030 i nuovi positivi al Covid-19 (ieri 16.806) e 74 i decessi (ieri 72), registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino ...