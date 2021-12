Coppa Davis | Djokovic non basta La Croazia è la prima finalista

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Non èta la 39esima vittoria inper Novak, che aveva risollevato la Serbia dopo che Gojo aveva vinto il primo match contro Lajovic. In doppio la coppia Mektic/Pavic è troppo forte e conduce laalla quarta finale della sua storia.: la Serbia fa la fine dell’Italia Si sa, la storia è ciclica e si ripete. Anche oggi questo principio vale, perché la stessa sorte che è toccata all’Italia quattro giorni fa tocca adesso alla Serbia. In un primo singolare quanto mai importante una delle più belle sorprese e principali simboli di quest’edizione di, Borna Gojo, vince la sua terza partita battendo al terzo Dusan Lajovic. Dopo aver fatto di tutto per perdere un primo set chiuso dal ...

La Croazia è la prima finalista della Coppa Davis. Nella prima semifinale, la formazione croata ha battuto la Serbia per 2 - 1. Decisivo il punto nel doppio conquistato dalla fortissima coppia formata da Mektic e Pavic contro il numero 1. La Croazia è la prima finalista dell'edizione 2021 della Coppa Davis. La formazione di Marin Cilic e dei numero 1 del mondo di doppio Mektic - Pavic, dopo aver superato l'Italia nei quarti di finale, ha battuto oggi a Madrid la Serbia di Novak Djokovic per 2-1. Altro boccone amarissimo per Novak Djokovic, che dopo le recenti delusioni agli US Open alle Finals, vede sfumare la possibilità di conquistare la Coppa Davis con la sua Serbia.