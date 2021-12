Coppa Davis | Croazia - Serbia vale la finale | live in tv

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Madrid si accende per la prima semidelleCup by Rakuten Finals 2021.si incontrano per la terza volta nella manifestazione dalla dissoluzione della Jugoslavia. "C'è una ...

Nel primo singolare affronterà la sorpresa di questa, il numero 279 del mondo Borna Gojo che ha battuto Alexei Popyrin e Lorenzo Sonego. Nel secondo singolare Novak Djokovic incontrerà ...E' tutto pronto per Croazia - Serbia , la prima semifinale della2021 . Si gioca sul cemento indoor di Madrid a partire dalle ore 16:00 . Nel primo singolare scenderanno in campo Borna Gojo , preferito a Nino Serdarusic , e Dusan Lajovic , che ha ...Nel primo singolare affronterà la sorpresa di questa Coppa Davis, il numero 279 del mondo Borna Gojo che ha battuto Alexei Popyrin e Lorenzo Sonego. Nel secondo singolare Novak Djokovic ...Ripensamento in corso? Vedremo. Nei fatti tutti erano pronti per l'annuncio nella conferenza stampa di domenica sul nuovo format e le nuove sedi della competizione della Coppa Davis 2022. Un cambiamen ...